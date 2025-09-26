szeptember 26., péntek

1 órája

Szívmelengető: dédszüleik karjaiba omlottak a gyerekek az ünnepség után – fotók, videó

Címkék#idősek napja#baon videó#nyugdíjas

Szeptember végén és október elején szinte minden település köszönti a szépkorúakat. Nyugdíjas lakóit az idősek világnapja alkalmából Dunaegyháza vendégséggel várta.

Farkas Bea

Az idősek világnapján a szépkorúakat ünnepeljük, akik élettapasztalatukkal, munkájukkal és szeretetükkel évtizedeken át gazdagították családjukat, közösségüket és az egész társadalmat. Ez a nap arról szól, hogy kifejezzük irántuk tiszteletünket és hálánkat. Szinte minden település megemlékezik nyugdíjasairól, erről a jeles napról. A sort idén Dunaegyháza kezdte Idősek Napi programjával, amelyet szeptember 26-án, pénteken rendeztek meg a Művelődési Ház nagytermében.

a nyugdíjasok köszöntése dunaegyházán
Nyugdíjas lakóit köszöntötte Dunaegyháza
Fotó: Farkas Bea

Nyugdíjas lakóit Dunaegyháza is ünnepséggel köszönti

Dunaegyháza Község Önkormányzata évek óta fontosnak tartja, hogy az idősek világnapján közös ünneppel köszöntse a helyi nyugdíjasokat. Az idei évben közel 120 nyugdíjas fogadta el a meghívást.

A rendezvényen Árizs-Agárdi Bernadett polgármester fogadta az ünnepelteket, igazi jó háziasszony módjára, néhány kedves szóval és egy finom szíverősítővel.

Szívet melengető volt idén is az óvodások műsora

Az óvodások nyitották meg a szép hagyományokkal rendelkező programot. A legkisebbek fellépése mindig különleges része a műsornak. Megható volt, ahogy a gyermekek énekétől, táncától az idősek szeme könnybe lábadt és szívet melengető érzés volt látni, ahogy a fellépés végén több gyermek a dédimamához, dédipapához szaladt egy pusziért, ölelésért.

Ünnepi köszöntő és közös ebéd

Az óvodások műsorát ünnepi beszéd követte. Árizs-Agárdi Bernadett polgármester köszönetet mondott az időseknek a faluért végzett munkájukért, példát adó kitartásukért és szeretetükért. 

A beszéd után közös ebéddel vendégelték meg a résztvevőket az önkormányzat munkatársai, amely jó alkalmat kínált a baráti beszélgetésekre, a régi történetek felelevenítésére. Az asztalok mellett felszabadult, jó hangulat alakult ki.

Az ebéd után a nap kötetlen nótázással folytatódott. A szervezők szerint ez a pillanat minden évben bizonyítja, hogy az idősek köszöntése nem pusztán hivatalos program, hanem valódi, szívből jövő ünnep.

Idősek köszöntése Dunaegyházán

Fotók: Farkas Bea

A nagyszülők türelme és gondoskodása olyan kincs, amely semmivel sem pótolható

Árizs-Agárdi Bernadett polgármester kiemelte, hogy az idősek megbecsülése egy közösség erejének egyik legfontosabb mércéje. Hangsúlyozta, hogy a fiatalabb nemzedékeknek mindig van mit tanulniuk az elődöktől, hiszen az élettapasztalat és a bölcsesség pótolhatatlan érték. 

Rámutatott arra is, hogy bár a mindennapok gondjai – az anyagi nehézségek, a betegségek vagy épp a magány – sokakat érintenek, mégis erőt adhat a család vagy a közösség szeretete. Az élet minden szakasza értékes, és a nyugdíjas éveknek is megvan a maguk szépsége, hiszen ilyenkor érhet be igazán a sok évtized munkája gyümölcseként a bölcsesség. 

„Kívánom Önöknek, hogy minden nap érezzék a családjuk és közösségük szeretetét, hiszen nagy szükség van Önökre” – tette hozzá. A polgármester végül jó egészséget, boldogságot és hosszú, szeretetben gazdag éveket kívánt minden jelenlévőnek. 

