Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz
2025-től a munkáltatóknak még szigorúbban kell kezelniük a dolgozókkal kapcsolatos iratokat. Az iratmegőrzés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem alapfeltétele annak, hogy a munkavállalók a jövőben megkaphassák a pontosan kiszámolt nyugdíjat.
A nyugdíj pontos megállapításához szükség van minden olyan adatra, ami a munkaviszony, a jövedelem és a szolgálati idő alatt keletkezett. Ezért a munkáltatóknak szigorú szabályok szerint kell kezelniük és megőrizniük a munkaügyi dokumentumokat. Ha hibázik a cég, annak súlyos bírság lehet a következménye – írja az ado.hu.
Miért fontos az iratmegőrzés?
A nyugdíj összege két dologtól függ:
- mennyi ideig dolgozott valaki (szolgálati idő),
- és mekkora jövedelme volt a munkaviszony alatt.
Ezeket az adatokat a munkáltatóknak kell rögzíteniük és megőrizniük, mert a nyugdíjbiztosítási szerv ezekből számolja ki a jogosultságot és a nyugdíj összegét.
Mi változott 2024-ben?
2024. január 1-jétől a cégeknek nemcsak a szolgálati idővel és a jövedelemmel kapcsolatos iratokat, hanem a foglalkoztatási igazolásokat is meg kell őrizniük.
Új szabály 2025-től
A 2024. december 31-éig keletkezett munkaügyi iratokat és igazolásokat a munkáltató addig köteles megőrizni, amíg az érintett dolgozó el nem éri a nyugdíjkorhatárt, majd még további öt évig.
Az 1957 után születettek számára a nyugdíjkorhatár már a betöltött 65. életév.
Ha egy cég jogutód nélkül megszűnik, akkor köteles bejelenteni, hol őrzik az iratokat, hogy azok a nyugdíjigényléskor is elérhetőek legyenek.
Mi történik, ha a munkáltató hibázik?
A törvény egyértelmű: aki nem teljesíti a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét, az mulasztási bírságot kap.
- A bírság összege 50 ezer és 500 ezer forint között lehet.
- Ha egy éven belül újra megszegik a szabályt, a büntetés akár 1 millió forint is lehet.
Van méltányosság?
Igen. Ha a bírság kifizetése gondot okoz, a cég kérheti:
- a bírság mérséklését vagy elengedését,
- részletfizetést,
- vagy fizetési haladékot.
Hogyan igazolható a nyugdíjhoz a szolgálati idő?
Alapesetben a nyugdíjbiztosítási hivatal nyilvántartása alapján történik a számítás. Ha azonban hiányzik egy időszak, akkor a szolgálati idő más dokumentumokkal is igazolható, például:
- munkáltató által kiállított régi igazolással,
- hiteles másolattal,
- vagy egyéb hitelt érdemlő irattal.
