Szigorítás

1 órája

Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz

Címkék#feltétel#dokumentum#nyugdíj#bírság

2025-től a munkáltatóknak még szigorúbban kell kezelniük a dolgozókkal kapcsolatos iratokat. Az iratmegőrzés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem alapfeltétele annak, hogy a munkavállalók a jövőben megkaphassák a pontosan kiszámolt nyugdíjat.

Kovács Alexandra

A nyugdíj pontos megállapításához szükség van minden olyan adatra, ami a munkaviszony, a jövedelem és a szolgálati idő alatt keletkezett. Ezért a munkáltatóknak szigorú szabályok szerint kell kezelniük és megőrizniük a munkaügyi dokumentumokat. Ha hibázik a cég, annak súlyos bírság lehet a következménye – írja az ado.hu.

szigorú szabályokkal kell kezelniük a nyugdíjhoz a papírokat a munkáltatóknak és a dolgozóknak,
Szigorúbb iratmegőrzési szabályok társulnak a nyugdíjhoz
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Miért fontos az iratmegőrzés?

A nyugdíj összege két dologtól függ:

  • mennyi ideig dolgozott valaki (szolgálati idő),
  • és mekkora jövedelme volt a munkaviszony alatt.

Ezeket az adatokat a munkáltatóknak kell rögzíteniük és megőrizniük, mert a nyugdíjbiztosítási szerv ezekből számolja ki a jogosultságot és a nyugdíj összegét.

Mi változott 2024-ben?

2024. január 1-jétől a cégeknek nemcsak a szolgálati idővel és a jövedelemmel kapcsolatos iratokat, hanem a foglalkoztatási igazolásokat is meg kell őrizniük.

Új szabály 2025-től

A 2024. december 31-éig keletkezett munkaügyi iratokat és igazolásokat a munkáltató addig köteles megőrizni, amíg az érintett dolgozó el nem éri a nyugdíjkorhatárt, majd még további öt évig.

Az 1957 után születettek számára a nyugdíjkorhatár már a betöltött 65. életév.

Ha egy cég jogutód nélkül megszűnik, akkor köteles bejelenteni, hol őrzik az iratokat, hogy azok a nyugdíjigényléskor is elérhetőek legyenek.

Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon

A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.

Mi történik, ha a munkáltató hibázik?

A törvény egyértelmű: aki nem teljesíti a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét, az mulasztási bírságot kap.

  • A bírság összege 50 ezer és 500 ezer forint között lehet.
  • Ha egy éven belül újra megszegik a szabályt, a büntetés akár 1 millió forint is lehet.

Van méltányosság?

Igen. Ha a bírság kifizetése gondot okoz, a cég kérheti:

  • a bírság mérséklését vagy elengedését,
  • részletfizetést,
  • vagy fizetési haladékot.

Hogyan igazolható a nyugdíjhoz a szolgálati idő?

Alapesetben a nyugdíjbiztosítási hivatal nyilvántartása alapján történik a számítás. Ha azonban hiányzik egy időszak, akkor a szolgálati idő más dokumentumokkal is igazolható, például:

  • munkáltató által kiállított régi igazolással,
  • hiteles másolattal,
  • vagy egyéb hitelt érdemlő irattal.

