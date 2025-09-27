Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz

A nyugdíj pontos megállapításához szükség van minden olyan adatra, ami a munkaviszony, a jövedelem és a szolgálati idő alatt keletkezett. Ezért a munkáltatóknak szigorú szabályok szerint kell kezelniük és megőrizniük a munkaügyi dokumentumokat. Ha hibázik a cég, annak súlyos bírság lehet a következménye – írja az ado.hu.

Szigorúbb iratmegőrzési szabályok társulnak a nyugdíjhoz

Miért fontos az iratmegőrzés?

A nyugdíj összege két dologtól függ:

mennyi ideig dolgozott valaki (szolgálati idő),

és mekkora jövedelme volt a munkaviszony alatt.

Ezeket az adatokat a munkáltatóknak kell rögzíteniük és megőrizniük, mert a nyugdíjbiztosítási szerv ezekből számolja ki a jogosultságot és a nyugdíj összegét.

Mi változott 2024-ben?

2024. január 1-jétől a cégeknek nemcsak a szolgálati idővel és a jövedelemmel kapcsolatos iratokat, hanem a foglalkoztatási igazolásokat is meg kell őrizniük.

Új szabály 2025-től

A 2024. december 31-éig keletkezett munkaügyi iratokat és igazolásokat a munkáltató addig köteles megőrizni, amíg az érintett dolgozó el nem éri a nyugdíjkorhatárt, majd még további öt évig.

Az 1957 után születettek számára a nyugdíjkorhatár már a betöltött 65. életév.

Ha egy cég jogutód nélkül megszűnik, akkor köteles bejelenteni, hol őrzik az iratokat, hogy azok a nyugdíjigényléskor is elérhetőek legyenek.

Mi történik, ha a munkáltató hibázik?

A törvény egyértelmű: aki nem teljesíti a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét, az mulasztási bírságot kap.

A bírság összege 50 ezer és 500 ezer forint között lehet.

között lehet. Ha egy éven belül újra megszegik a szabályt, a büntetés akár 1 millió forint is lehet.

Van méltányosság?

Igen. Ha a bírság kifizetése gondot okoz, a cég kérheti:

a bírság mérséklését vagy elengedését,

részletfizetést,

vagy fizetési haladékot.

Hogyan igazolható a nyugdíjhoz a szolgálati idő?

Alapesetben a nyugdíjbiztosítási hivatal nyilvántartása alapján történik a számítás. Ha azonban hiányzik egy időszak, akkor a szolgálati idő más dokumentumokkal is igazolható, például:

munkáltató által kiállított régi igazolással,

hiteles másolattal,

vagy egyéb hitelt érdemlő irattal.