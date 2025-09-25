szeptember 25., csütörtök

Változás

3 órája

Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon

A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az európai országokban egyre sürgetőbb kérdéssé válik a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága. Az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám miatt a legtöbb államban emelik a nyugdíjkorhatárt, vagy új, rugalmasabb szabályokat vezetnek be. Magyarország sem maradhat ki a változások sorából: miközben jelenleg a középmezőnyhöz tartozunk a 65 éves korhatárral, 2026-tól gyökeresen átalakul a rendszer, amely sokakat érint majd Bács-Kiskunban és országszerte egyaránt.

Nyugdíjreform Magyarországon
Nyugdíjreform Magyarországon – mit jelent a rugalmas nyugdíjba vonulás?
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Emelkedő nyugdíjkorhatárok Európában – Magyarország a középmezőnyben

A VEOL tájékoztatása szerint az Európai Unió tagállamaiban egyre több ország dönt a nyugdíjkorhatár emelése mellett, mivel a kedvezőtlen demográfiai folyamatok komoly terhet rónak a nyugdíjrendszerekre. Magyarország jelenleg a kedvezőbb középmezőnybe tartozik, hiszen az 1956. december 31. után születettekre érvényes, 65 éves korhatár van érvényben.

Az uniós országok közül tizenegyben ennél alacsonyabb a nyugdíjkorhatár, ugyanakkor több tagállamban már most magasabb, vagy a következő években tovább emelkedik. Bár a magyar rendszer egyelőre stabilnak tűnik, a folyamatosan öregedő társadalom és a csökkenő születésszám hosszú távon hazánkban is komoly kihívásokat hozhat.

A nyugdíjkorhatár változtatása

2026. január 1-jétől átalakul a nyugdíjrendszer Magyarországon: a fix nyugdíjkorhatár helyét rugalmas szabályozás veszi át, amely lehetővé teszi, hogy mindenki maga dönthesse el, mikor vonul vissza a munkából.

A változtatások hátterében a kedvezőtlen demográfiai folyamatok mellett a várható élettartam növekedése és a munkaerőpiac új igényei állnak. Az 1957 után született korosztály jobb egészségi állapotban lép időskorba, ezért hosszabb ideig maradhat aktív a munkában, ami hozzájárulhat a rendszer fenntarthatóságához is.

A nyugdíjba vonulás feltételei 2026-tól:

  • Teljes nyugdíj: legalább 20 év szolgálati idő szükséges.
  • Résznyugdíj: Minimum 15 év szolgálati idővel igényelhető, ha a kérelmező betöltötte a 65. életévét.
  • Nők kedvezménye: 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonulhatnak, amelybe a gyermekneveléssel töltött évek is beleszámítanak.

Bács-Kiskun megyében kit érint a változás?

Bács-Kiskun vármegyében a KSH adatai szerint összesen több mint 107 ezer 65 év feletti él, köztük 40 ezer fölötti a férfiak és 65 ezer fölötti a nők száma. Az elkövetkezendő 2-3 évben több mint nyolcezer ember menne nyugdíjba, akiket érintene a nyugdíjkorhatár emelése. 

