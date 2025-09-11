szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Megbetegedés

1 órája

Halálos kór jelent meg Bács-Kiskunban, két beteget is diagnosztizáltak

Címkék#tünetek#betegség#nílusi láz#szúnyog

Két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskunban, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban.

Kovács Alexandra

Az idei évben már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon, köztük két újabb esetet Bács-Kiskun vármegyében. A 35. héten egy 71 és egy 74 éves férfit diagnosztizáltak a betegséggel, amelyet hazai szúnyogcsípés útján kaptak el.

nyugat-nílusi láz megbetegedés, Bács-Kiskunban kettő embert regisztráltak,
Idén hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nő a hazai esetek száma

2025-ben eddig 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak:

  • Bács-Kiskun vármegye: 2 fő
  • Budapest: 1 fő
  • Heves vármegye: 1 fő
  • Pest vármegye: 2 fő

A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet a Culex szúnyogok terjesztenek. Magyarországon az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, különösen a nyári–őszi időszakban.

A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.

A nyugat-nílusi láz tünetei

Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a World Health Organization (WHO). A jellemző tünetek a következők:

  • láz, levertség, fejfájás
  • izom- és ízületi fájdalom
  • hányinger, hányás
  • bőrkiütés
  • súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:

  • Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.
  • Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).
  • Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.
  • Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).

Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?

A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom, valamint neurológiai tünetek (például zavartság, szédülés) esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség kórházi kezelést igényelhet.

 

