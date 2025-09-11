1 órája
Halálos kór jelent meg Bács-Kiskunban, két beteget is diagnosztizáltak
Két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskunban, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban.
Az idei évben már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon, köztük két újabb esetet Bács-Kiskun vármegyében. A 35. héten egy 71 és egy 74 éves férfit diagnosztizáltak a betegséggel, amelyet hazai szúnyogcsípés útján kaptak el.
Nő a hazai esetek száma
2025-ben eddig 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak:
- Bács-Kiskun vármegye: 2 fő
- Budapest: 1 fő
- Heves vármegye: 1 fő
- Pest vármegye: 2 fő
A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Mi az a nyugat-nílusi láz?
A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet a Culex szúnyogok terjesztenek. Magyarországon az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, különösen a nyári–őszi időszakban.
A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.
A nyugat-nílusi láz tünetei
Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a World Health Organization (WHO). A jellemző tünetek a következők:
- láz, levertség, fejfájás
- izom- és ízületi fájdalom
- hányinger, hányás
- bőrkiütés
- súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás
Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.
Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?
Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:
- Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.
- Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).
- Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.
- Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).
Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?
A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom, valamint neurológiai tünetek (például zavartság, szédülés) esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség kórházi kezelést igényelhet.
