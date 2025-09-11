Halálos kór jelent meg Bács-Kiskunban, két beteget is diagnosztizáltak

Az idei évben már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon, köztük két újabb esetet Bács-Kiskun vármegyében. A 35. héten egy 71 és egy 74 éves férfit diagnosztizáltak a betegséggel, amelyet hazai szúnyogcsípés útján kaptak el.

Idén hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nő a hazai esetek száma

2025-ben eddig 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak:

Bács-Kiskun vármegye: 2 fő

Budapest: 1 fő

Heves vármegye: 1 fő

Pest vármegye: 2 fő

A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet a Culex szúnyogok terjesztenek. Magyarországon az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, különösen a nyári–őszi időszakban.

A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.

A nyugat-nílusi láz tünetei

Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a World Health Organization (WHO). A jellemző tünetek a következők:

láz, levertség, fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás

bőrkiütés

súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:

Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.

Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).

Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.

Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).

Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?

A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom, valamint neurológiai tünetek (például zavartság, szédülés) esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség kórházi kezelést igényelhet.