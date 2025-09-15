szeptember 15., hétfő

Nyugat-nílusi lázzal diagnosztizáltak két beteget, véradók nélkül nincs esélye a fiatal akasztói nőnek

Összeszedtük a 37. hét legolvasottabb cikkeit. Köztük van, hogy Bács-Kiskunban is felbukkant a nyugat-nílusi láz, fontos tippekről olvashatnak a leander gondozásáról, illetve számos tévhitet cáfoltunk meg a sebességmérők működéséről.

Kovács Nóra

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy két beteget diagnosztizáltak Bács-Kiskunban nyugat-nílusi lázzal, beszámoltunk arról, hogy hogyan segíthet a leukémiával diagnosztizált fiatal akasztói nőnek, valamint a retró magyar sorozatokról is készítettünk kvízt. 

megjelent a nyugat-nílusi láz, Bács-Kiskunban két embert diagnosztizáltak,
Bács-Kiskunban is megjelent a nyugat-nílusi láz
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Halálos kór jelent meg Bács-Kiskunban, két beteget is nyugat-nílusi lázzal diagnosztizáltak

Két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskunban, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban.

Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait

A szeptember nemcsak nekünk jelzi az ősz közeledtét, hanem a növényeknek is. A leander ilyenkor már lassan elbúcsúzik a nyári virágpompától, bár a klímaváltozás miatt előfordul, hogy újra megpróbál virágozni. Fontos tippeket gyűjtöttünk össze, amiknek a segítségével szép virágokat hozhat a mediterrán növény tavaszra.

Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra

Várandósága kezdeti szakaszán akut T-sejtes leukémiát diagnosztizáltak a fiatal nőnél. Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk.

Meddig lát a traffipax? Azt hiszed, időben fékezel, pedig kapod majd a borítékot

Aki nem tartja be a sebességhatárt, az komoly büntetésben részesülhet – ezzel a legtöbb sofőr tisztában van. De vajon meddig lát el a traffipax? Ködben is jól tud mérni? Számos tévhit él a sebességmérők működéséről.

Kevesen emlékeznek ezekre a retró magyar sorozatokra – Te képben vagy velük?

Csak kevesen tudják mind a hét választ erre a kvízre. Tedd próbára a tudásod és derítsd ki, mennyire emlékszel ezekre a retró magyar sorozatokra.

 

 

 

