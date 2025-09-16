szeptember 16., kedd

Aggasztó adatok

31 perce

Tovább növekedett a halálos kórral fertőzöttek száma, Bács-Kiskun is érintett

Aggasztó adatokat közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A friss jelentés szerint a nyugat-nílusi láz eseteinek száma tovább emelkedik hazánkban, köztük Bács-Kiskun vármegyében is.

Orosz Fanni Flóra

A 36. héten, vagyis szeptember első hetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint két újabb nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon.

nyugat-nílusi láz, újabb esetek Bács-Kiskunban,
Újabb esetet regisztráltak nyugat-nílusi lázzal Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Két új beteg, már kilenc eset az idén

Egy 49 éves Pest vármegyei nőnél és egy 66 éves Bács-Kiskun vármegyei férfinál azonosították a vírust. Ezzel 2025-ben már kilencre emelkedett az ismertté vált esetek száma, amelyek közül nyolc hazai fertőzésből származik, egy pedig külföldről került be az országba.

Egyre gyakoribb a nyugat-nílusi láz

A betegség hazai előfordulása évről évre gyakoribb, különösen a nyár végi–őszi hónapokban. A mostani fertőzöttekkel együtt idén három Bács-Kiskun vármegyei megbetegedés szerepel a nyilvántartásban, további eseteket Budapesten, Heves és Pest vármegyében jelentettek. A betegek 78 százaléka férfi, az átlagéletkoruk 67 év, és minden esetben idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Korábban is megjelent a betegség

Nem ez az első alkalom, hogy a betegség felbukkan a térségben: korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy már két helyi lakost is nyugat-nílusi lázzal diagnosztizáltak. Ez is azt mutatja, hogy a vírus egyre inkább megveti a lábát hazánkban.

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, amelyet elsősorban a Culex szúnyogok hordoznak. Emberről emberre nem terjed, a madarak a fő vírusgazdák, és a szúnyogcsípés juttatja át az embert szervezetébe. 

A fertőzöttek többsége tünetmentes, mások enyhe, influenzaszerű panaszokat tapasztalnak, ám súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás vagy bénulás is kialakulhat. Az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők a legveszélyeztetettebbek.

 

