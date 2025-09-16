A megengedett sebesség duplájával száguldozott, életét vesztette egy gyalogos Kecskeméten

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Felidéztük többek között a 2015-ös migránsválságot, beszámoltunk az aranyszínű sárgaság terjedéséről, és részleteket osztottunk meg a Nyíri úti csőtörésről.

Óriási erők mozdultak meg a Nyíri úti csőtöréssel

Forrás: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Tragédia az út mellett, hiába küzdöttek a gyalogos életéért

Több mentőautó is vonult Kecskeméten, a Külső-Szegedi útra kedden kora reggel.

Rongálás miatt keresi a rendőrség ezt a férfit, segítsen megtalálni!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy férfi beazonosításában.

A megengedett sebesség duplájával száguldozott, kétszer is elcsípték ugyanazon az úton

Bács-Kiskun megyében egy hét alatt 64 balesethez riasztották a rendőröket. Gyorshajtókból pedig volt olyan is, aki több mint fél millió forintos büntetésre számíthat.

Életveszélyes mogyorókrém került a boltokba, sürgős figyelmeztetést adott ki a hatóság

A hatóság azonnali visszahívást rendelt el! Életveszélyes allergéneket találtak egy mogyorókrémben.

Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket

2015-ben óriási felfordulást okozott egész Európában a migránsválság, így Magyarországnak is meg kellett oldania a bevándorlási káoszt. Röszke egy központi helye volt a migrációs lázongásoknak, ahol kialakult az úgynevezett „röszkei csata” is.

Terjed az aranyszínű sárgaság, veszélyben a hazai szőlő- és bortermelés

A hazai szőlők egy része beérett, egy része viszont nem érte meg az őszt. Továbbra is terjed az aranyszínű sárgaság, ezért nemzeti összefogás szükséges.

A zebrát is megemelte a vízáradat, elképesztő részleteket tudtunk meg a Nyíri úti csőtörésről

Óriási riadalom alakult ki a közelmúltban Kecskeméten, a Nyíri út és a Jász utca, Balaton utca kereszteződésében. Hatalmas csőtörés történt. A helyreállítási munkálatokról Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

A cirkuszigazgató a ringben is bizonyított: Richter József a Sztárboxban küzdött meg Miller Dáviddal

A porond helyett most a ring közepén mutatta meg bátorságát a nagykőrösi Richter Safari Park igazgatója. Richter József a Sztárbox színpadán mérette meg magát, és életében először lépett ökölvívóként a közönség elé.