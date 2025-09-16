59 perce
A megengedett sebesség duplájával száguldozott, életét vesztette egy gyalogos Kecskeméten
Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy két gyorshajtásért 522 ezer forint bírságot kapott egy sofőr, több mentőautót riasztottak Kecskemétre, Külső-Szegedi útra kedden reggel, illetve beszámoltunk a a Nyíri úti csőtörés részleteiről is.
Tragédia az út mellett, hiába küzdöttek a gyalogos életéért
Több mentőautó is vonult Kecskeméten, a Külső-Szegedi útra kedden kora reggel.
Rongálás miatt keresi a rendőrség ezt a férfit, segítsen megtalálni!
A Kecskeméti Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy férfi beazonosításában.
A megengedett sebesség duplájával száguldozott, kétszer is elcsípték ugyanazon az úton
Bács-Kiskun megyében egy hét alatt 64 balesethez riasztották a rendőröket. Gyorshajtókból pedig volt olyan is, aki több mint fél millió forintos büntetésre számíthat.
Életveszélyes mogyorókrém került a boltokba, sürgős figyelmeztetést adott ki a hatóság
A hatóság azonnali visszahívást rendelt el! Életveszélyes allergéneket találtak egy mogyorókrémben.
Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket
2015-ben óriási felfordulást okozott egész Európában a migránsválság, így Magyarországnak is meg kellett oldania a bevándorlási káoszt. Röszke egy központi helye volt a migrációs lázongásoknak, ahol kialakult az úgynevezett „röszkei csata” is.
Terjed az aranyszínű sárgaság, veszélyben a hazai szőlő- és bortermelés
A hazai szőlők egy része beérett, egy része viszont nem érte meg az őszt. Továbbra is terjed az aranyszínű sárgaság, ezért nemzeti összefogás szükséges.
A zebrát is megemelte a vízáradat, elképesztő részleteket tudtunk meg a Nyíri úti csőtörésről
Óriási riadalom alakult ki a közelmúltban Kecskeméten, a Nyíri út és a Jász utca, Balaton utca kereszteződésében. Hatalmas csőtörés történt. A helyreállítási munkálatokról Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
A cirkuszigazgató a ringben is bizonyított: Richter József a Sztárboxban küzdött meg Miller Dáviddal
A porond helyett most a ring közepén mutatta meg bátorságát a nagykőrösi Richter Safari Park igazgatója. Richter József a Sztárbox színpadán mérette meg magát, és életében először lépett ökölvívóként a közönség elé.
Elhunyt a tompaiak kedvenc tanítónője
„Fájó szívvel búcsúzunk iskolánk egykori pedagógusától, Papp Mihályné Margitka nénitől, aki több évtizeden keresztül volt a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola tanítója" – írta közösségi oldalán a népszerű pedagógus egykori iskolája.
Kiemelkedő eredményekkel zárta a nyarat a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület
Újabb elismerésre méltó eredményeket ért el a mindössze négy éve alakult Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület. A fiatal, ám annál lendületesebb csapat versenyzői két rangos crossfit országos megmérettetésen is kiválóan szerepeltek.
Magyarország idejében ismerte fel az illegális bevándorlás veszélyeit
Az illegális migráció évek óta súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kihívásokat jelent Európában. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója szerint Magyarország idejében ismerte fel a problémát, és a határvédelem megerősítésével stratégiai előnyt szerzett a kontinens számos országához képest.
Bács-Kiskunban is terjed a veszélyes bélfertőzés, ha ilyen tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz
Ez a fertőzés a leggyakoribb bakteriális hasmenést okozó kórokozók közé tartozik, amely elsősorban helytelen étkezési és higiéniai szokások révén terjed. Bár legtöbbször néhány nap alatt, orvosi kezelés nélkül ki lehet gyógyulni a Campylobacter-fertőzésből, a megfelelő folyadékpótlás, pihenés és higiéniai óvintézkedések kulcsfontosságúak a gyors felépülés és a fertőzés továbbadásának elkerülése érdekében.
Vizet fakasztanak a belváros szívében, új életre kel a sokak által jól ismert Művészetek kútja
Kecskeméten, a Kéttemplom közben álló különleges alkotás hosszú évek némasága után újra csobogni készül. A Kaszap Táltos Kávézó tisztította meg és általuk éledhet újra a Művészetek kútja, hogy a belváros még inkább a művészet és a közösség találkozásának helyszíne lehessen.
Meglepetéssel készültek a bicajosoknak, müzliszelet és péksüti járt a tekerésért
Megérdemelt jutalom a nap végén – ismét ajándékban részesültek Kecskeméten azok, akik kerékpárral közlekedtek. A Bringás Uzsonna célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklisekre, illetve népszerűsítse a közlekedési alternatívákat.
Tovább növekedett a halálos kórral fertőzöttek száma, Bács-Kiskun is érintett
Aggasztó adatokat közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A friss jelentés szerint a nyugat-nílusi láz eseteinek száma tovább emelkedik hazánkban, köztük Bács-Kiskun vármegyében is.