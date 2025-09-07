Ötven éve a gyermeki mosoly szolgálatában, együtt ünnepelt Nyárlőrinc – fotók

Az ünnepségre meghívták az elmúlt fél évszázad alatt az óvodában életében tevékenykedő óvónőket, dajkákat, technikai dolgozókat, de az első csoportok tagjait is. Több mint százötvenen fogadták el a meghívást. A nyárlőrinci óvoda udvarán felállított sátor árnyékot biztosított az érkezőknek. A jelenlévőket S. Kovácsné Rédai Erzsébet köszöntötte.

Jubileumot ünnepe a nyárlőrinci óvoda

Fotó: Szentirmay Tamás

Több mint kétezer gyermeket nevelkedett már az intézményben

– Fél évszázaddal ezelőtt, amikor az óvoda kapui először megnyíltak, egy olyan hely született, ahol azóta több mint kétezer kisgyermek kapott szeretetet, gondoskodást, nevelést. Azóta generációk nőttek fel, akik közül sokan ma már szülőként vagy nagyszülőként hozzák vissza gyermekeiket ebbe az óvodába. Ebben az ötven évben nevelőtestületünk csaknem 130 kollégájának munkája, hivatástudata, szíve, lelke tette gazdaggá a gyermekek életét. Köszönet illeti azokat a vezetőket, óvodapedagógusokat, dajkákat, munkatársakat, akik évtizedeken át dolgoztak azon, hogy óvodánk mindig biztonságos, szeretetteljes és vidám otthona legyen a gyermekeknek. Az ötvenedik születésnap nemcsak a múltba, hanem egyben a jövőbe tekintés ideje is. Hisszük, hogy nemcsak a gyerekek tudását és képességeit fejlesztjük, hanem a jövő felelős, egymásra figyelő felnőttjeit is neveljük – mondta S. Kovácsné Rédai Erzsébet.

Sokat fejlődött a nyárlőrinci óvoda

Pácsa József polgármester 1975-ben az első óvodások egyike volt. Ez az évforduló különleges és különösen fontos Nyárlőrinc életében, mert ritka alkalom, hogy egy évben két évfordulót is ünnepelhetünk, fogalmazott a településvezető. – Az idei évben megünnepeltük településünk önállóvá válásának 75. évfordulóját, a mai napon pedig az óvoda ötvenéves fennállását. Micsoda ötven év van mögöttünk, hiszen átléptünk egy század és egy ezredfordulót is. Nemcsak a világban történtek nagy változások, hanem az óvodában is. Ehhez szükség volt megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógusokra és óvodai dolgozókra, a fenntartó önkormányzat támogatására, valamint a szülői munkaközösségek áldozatos tevékenységére.

A hajdani két csoportos óvodából már egy épületkomplexum alakult ki, amely büszkén viseli a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde nevet.

Bátran mondhatom, hogy aki ebbe az óvodába járt, megfelelő indítást kapott az iskolai életre – hangsúlyozta Pácsa József. Bejelentette, hogy az idei Hírös Hét keretén belül jótékonysági vacsorát rendeztek, aminek a bevételét az önkormányzati képviselőkkel és a jegyző asszonnyal együtt kiegészítettek 160.000 forintra. Ezt az összeget most átadták az óvodai alapítványnak.