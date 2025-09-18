1 órája
Vállalkozásindítást támogató tantárgy segíti a hallgatókat a Neumann Egyetemen – fotók
Népszerű a hallgatók körében. Ebben a tanévben is választható a kecskeméti Neumann János Egyetemen a Kamara a vállalkozásokért tantárgy. A kurzus csütörtökön indult el Zahorecz Balázs oktatóval, fiatal vállalkozóval.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Neumann János Egyetem a felsőoktatásban tanulók vállalkozói szemléletének és látásmódjának kialakításához segítséget nyújtva Kamara a vállalkozásokért címmel tantárgyat 2020-ban hozta létre. Ez az ötödik félév.
Segítség a vállalkozás beindításához
A Kamara a vállalkozásokért tantárgy átfogó vállalkozói ismereteket nyújt, ezzel célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásindításhoz, és fejlessze a hallgatók tudását, készségét és attitűdjét. Távolabbi célkitűzés a hallgatók gondolkodásmódjának, karriercéljának alakítása, hogy a jövőben álláskeresőkből állásteremtőkké váljanak.
A legfontosabb vállalkozásindítási kérdéseken túl a tantárgy tematikája bemutatja a modern, tudatos vállalkozásindítás módszereit és jó gyakorlatait, valamint lehetőséget biztosít a Kamara által a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások, érdekképviselet és támogatás megismerésére. Eddig mintegy 110 hallgató végezte el az évek alatt.
A Neumann János Egyetem kurzusa sok pozitívumot nyújt
Az első óra előtt dr. Sági Norberta, az egyetem oktatási rektorhelyettese, valamint Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte az új hallgatókat.
Sági Norberta kiemelte: ezt a kurzust azok számára fejlesztették és azokért működtetik, akik vagy már vállalkozást működtetnek, vagy vállalkozásindításban gondolkodnak, és szeretnének egy olyan kurzust, ahol valós vállalati vállalkozással kapcsolatos helyzetekkel, problémákkal ismerkedhetnek meg.
Ezáltal nem csak a vállalkozói szemléletüket tudják fejleszteni, hanem szakmai párbeszédre van lehetőségük, illetve a kapcsolatépítés is megjelenik, ami nagyon fontos. A rektorhelyettes végül megjegyezte: a Kamarát tisztelik, nagyra értékelik az együttműködésüket, mert nem csak mint gazdasági szereplő működik itt a városban, hanem a társadalmi felelősségvállalásnak is tanúbizonyságát adja, részt vesz a jövő szakembereinek a képzésében.
Hullámvasút, de megéri
Gaál József beszédében bemutatta röviden a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara célját, feladatát.
A 21 tagú elnökségében ülő neves szakemberekben óriási tudás koncentrálódik, gyakorlatilag nincs olyan kérdés, amire nem tudnak választ vagy javaslatot adni, ha valaki a vállalkozásban gondolkozik. Megjegyezte: akinek megvan a terméke, az ötlete, elszántsága, tudása és marketingterve, a Kamara minden további adminisztratív segítséget megad hozzá.
Hozzátette: a vállalkozásoknak mindig annak buktatói, árnyoldalai, de megéri.
A vállalkozói lét olyan mint a hullámvasút, csak lehetőleg minél tovább legyen valaki fent, és csak néha lent. A kulcs abban rejlik, ha valakit kudarc ér, akkor az nem baj önmagában. A kérdés az, hogy mikor tud felállni. Aki néhány ilyen után sikeresen újraindult, akkor ő már elmondhatja magáról, hogy rutinos vállalkozó.
Végül Gaál József mindenkit arra biztatott: próbálja meg, legyen jó ötlet, és azt nagy akarattal, elszántsággal és a segítőket maga mellé gyűjtve érjen el sikereket.
