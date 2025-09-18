Vállalkozásindítást támogató tantárgy segíti a hallgatókat a Neumann Egyetemen – fotók

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Neumann János Egyetem a felsőoktatásban tanulók vállalkozói szemléletének és látásmódjának kialakításához segítséget nyújtva Kamara a vállalkozásokért címmel tantárgyat 2020-ban hozta létre. Ez az ötödik félév.

A Neumann János Egyetemen Zahorecz Balázs oktatja a Kamara a vállalkozásokért tantárgyat

Fotó: Bús Csaba

Segítség a vállalkozás beindításához

A Kamara a vállalkozásokért tantárgy átfogó vállalkozói ismereteket nyújt, ezzel célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásindításhoz, és fejlessze a hallgatók tudását, készségét és attitűdjét. Távolabbi célkitűzés a hallgatók gondolkodásmódjának, karriercéljának alakítása, hogy a jövőben álláskeresőkből állásteremtőkké váljanak.

A legfontosabb vállalkozásindítási kérdéseken túl a tantárgy tematikája bemutatja a modern, tudatos vállalkozásindítás módszereit és jó gyakorlatait, valamint lehetőséget biztosít a Kamara által a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások, érdekképviselet és támogatás megismerésére. Eddig mintegy 110 hallgató végezte el az évek alatt.

A Neumann János Egyetem kurzusa sok pozitívumot nyújt

Az első óra előtt dr. Sági Norberta, az egyetem oktatási rektorhelyettese, valamint Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte az új hallgatókat.

Sági Norberta kiemelte: ezt a kurzust azok számára fejlesztették és azokért működtetik, akik vagy már vállalkozást működtetnek, vagy vállalkozásindításban gondolkodnak, és szeretnének egy olyan kurzust, ahol valós vállalati vállalkozással kapcsolatos helyzetekkel, problémákkal ismerkedhetnek meg.

Ezáltal nem csak a vállalkozói szemléletüket tudják fejleszteni, hanem szakmai párbeszédre van lehetőségük, illetve a kapcsolatépítés is megjelenik, ami nagyon fontos. A rektorhelyettes végül megjegyezte: a Kamarát tisztelik, nagyra értékelik az együttműködésüket, mert nem csak mint gazdasági szereplő működik itt a városban, hanem a társadalmi felelősségvállalásnak is tanúbizonyságát adja, részt vesz a jövő szakembereinek a képzésében.