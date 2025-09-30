3 órája
Népdaléneklési versennyel tisztelegnek a félegyházi néptanító előtt
Munkásságának tiszteletére a Kiskun Múzeum megrendezi az I. Berényi Üveges Gyula Népdaléneklési Versenyt, melyre általános iskolás és középiskolás diákok jelentkezését várják. A szervezők célja, hogy Kiskunfélegyháza szülötte, Berényi Üveges Gyula neve méltán éljen tovább a helyi kultúra és a magyar népzene iránt elkötelezettek emlékezetében. A tanítóként és népdalgyűjtőként ismert pedagógus élete során fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy megőrizze a térség népi hagyományait az utókor számára.
A népdaléneklési verseny névadója, Berényi Üveges Gyula 1903-ban született Kiskunfélegyházán. Tanítói hivatását a környék tanyasi iskoláiban kezdte, majd 1937-től a városi Kossuth iskolában dolgozott. Nemcsak elkötelezett pedagógus, hanem kiváló énekoktató és zeneszervező is volt. Játszott csellón, jótékonysági hangversenyeket szervezett, kíséreteket állított össze – a zene, különösen a magyar népzene, élete szerves része volt – tudtuk meg Samu Csilla múzeumpedagógustól, a verseny főszervezőjétől.
Elmondta, Berényi Üveges Gyula munkásságát azonban nemcsak a tanteremben fejtette ki. 1914 és 1940 között kiterjedt népdalgyűjtést végzett a félegyházi tanyavilágban és környékén. Csólyos, Fülöpjakab, Majsajakabszállás, Monostor és a félegyházi putri csak néhány azon helyszínek közül, ahonnan népdalokat jegyzett fel. Fáradhatatlan gyűjtőmunkájának eredménye 490 tematikusan rendezett félegyházi népdal, melyet öt kéziratos kötetbe rendezett. A dalok között megtalálhatók:
- szerelmes és kesergő énekek,
- katonanóták, betyárballadák,
- tréfás és bordalok,
- valamint táncnóták és pusztai dalok.
Ezek a gyűjtések nemcsak zenei értéket képviselnek, hanem nyelvészeti és néprajzi kincsek is, hiszen a szövegek fonetikusan lettek lejegyezve, tükrözve a félegyházi nyelvjárás sajátosságait. A gyűjtemény ma a Kiskun Múzeum tulajdona, és 2025-ben a helyi értéktárba is bekerült.
Sajnos Berényi élete tragikusan rövidre szabott volt: 1944-ben katonai szolgálatra hívták be, ahonnan már nem tért haza. Munkásságának értéke azonban generációkon átívelő.
A népdaléneklési verseny: emlékállítás és élményszerzés
A róla elnevezett népdaléneklési versennyel a Kiskun Múzeum nemcsak megemlékezik Berényi Üveges Gyuláról, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra is, hogy megismerjék és megszeressék a magyar népdalokat, és átéljék a közös éneklés örömét.
A döntő időpontja: 2026. május 9. (szombat), 10:00
Helyszín: Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9.
A versenyen általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói, valamint középiskolások indulhatnak szólóban, párosan vagy kisebb csoportban. Az előválogató online formában zajlik, a döntőn pedig a gyerekek nemcsak előadják dalaikat, hanem rövid bemutatót is tartanak a választott tájegységről.
A verseny egyik megható pillanata az lesz, amikor minden résztvevő és felkészítő pedagógus együtt énekli el azt a félegyházi népdalt, amelyet maga Berényi Üveges Gyula gyűjtött. Ez a közös éneklés nem versenyelem, hanem szimbolikus gesztus – a hála és az emlékezés hangja – hangsúlyozta Samu Csilla.
Emlékezni és tanulni egyszerre
– Szeretnénk, ha a gyerekek számára ez a verseny nemcsak megmérettetés, hanem élmény is lenne – a közös éneklés öröme, a magyar kultúrához való kapcsolódás és a múlt megbecsülése – fogalmazott Samu Csilla.
További részletek a versenyről, nevezés és kategóriák
Nevezési határidő: 2025. november 7. (16:00)
Online előválogató: videós beküldéssel, 2026. január 20-ig
Korcsoportok: 1–2., 3–4., 5–6., 7–8. osztály, valamint középiskolások
Kategóriák: szóló, páros, kiscsoport
Előadás hossza: max. 2–3 perc
Műsorszám: egy tájegység népdalcsokra vagy egy ballada
További információ és videók beküldése:
[email protected]
