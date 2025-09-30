Népdaléneklési versennyel tisztelegnek a félegyházi néptanító előtt

A népdaléneklési verseny névadója, Berényi Üveges Gyula 1903-ban született Kiskunfélegyházán. Tanítói hivatását a környék tanyasi iskoláiban kezdte, majd 1937-től a városi Kossuth iskolában dolgozott. Nemcsak elkötelezett pedagógus, hanem kiváló énekoktató és zeneszervező is volt. Játszott csellón, jótékonysági hangversenyeket szervezett, kíséreteket állított össze – a zene, különösen a magyar népzene, élete szerves része volt – tudtuk meg Samu Csilla múzeumpedagógustól, a verseny főszervezőjétől.

Népdaléneklési verseny: így tisztelegnek a népdalgyűjtő Berényi Üveges Gyula előtt

Fotó: Beküldött fotó

Elmondta, Berényi Üveges Gyula munkásságát azonban nemcsak a tanteremben fejtette ki. 1914 és 1940 között kiterjedt népdalgyűjtést végzett a félegyházi tanyavilágban és környékén. Csólyos, Fülöpjakab, Majsajakabszállás, Monostor és a félegyházi putri csak néhány azon helyszínek közül, ahonnan népdalokat jegyzett fel. Fáradhatatlan gyűjtőmunkájának eredménye 490 tematikusan rendezett félegyházi népdal, melyet öt kéziratos kötetbe rendezett. A dalok között megtalálhatók:

szerelmes és kesergő énekek,

katonanóták, betyárballadák,

tréfás és bordalok,

valamint táncnóták és pusztai dalok.

Ezek a gyűjtések nemcsak zenei értéket képviselnek, hanem nyelvészeti és néprajzi kincsek is, hiszen a szövegek fonetikusan lettek lejegyezve, tükrözve a félegyházi nyelvjárás sajátosságait. A gyűjtemény ma a Kiskun Múzeum tulajdona, és 2025-ben a helyi értéktárba is bekerült.

Sajnos Berényi élete tragikusan rövidre szabott volt: 1944-ben katonai szolgálatra hívták be, ahonnan már nem tért haza. Munkásságának értéke azonban generációkon átívelő.

A népdaléneklési verseny: emlékállítás és élményszerzés

A róla elnevezett népdaléneklési versennyel a Kiskun Múzeum nemcsak megemlékezik Berényi Üveges Gyuláról, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra is, hogy megismerjék és megszeressék a magyar népdalokat, és átéljék a közös éneklés örömét.

A döntő időpontja: 2026. május 9. (szombat), 10:00

Helyszín: Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9.

A versenyen általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói, valamint középiskolások indulhatnak szólóban, párosan vagy kisebb csoportban. Az előválogató online formában zajlik, a döntőn pedig a gyerekek nemcsak előadják dalaikat, hanem rövid bemutatót is tartanak a választott tájegységről.