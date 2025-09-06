Német dallamok és ínycsiklandó falatok indították a kiskőrösi hétvégét – fotók, videó

A 31. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok szombati napján a település német nemzetiségi csoportja kapta a főszerepet a délelőtti órákban.

A sváb étel is szerepet kapott a német nemzetiségi napon

Fotó: Farkas Bea

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata évtizedek óta aktívan részt vállal a városi programokból. Az idei évben is kulturális bemutatókkal és gasztronómiai különlegességgel készültek, hogy egy kis ízelítőt adjanak a sváb hagyományokból, őrizve és népszerűsítve a számukra oly fontos nemzetiségi identitást.

Német nemzetiségi kulturális bemutatók

Szombat délelőtt a színpadnál tündéri, cserfes fiatalokkal találkozhattunk nemzetiségi ruhákban, a városi kemence mellett pedig ízes német beszélgetések mellett rotyogott a hagyományos sváb főétel.

A kedves fogadtatásról Kincses Mihályné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Baloghné Gszelman Marianna, továbbá Titl Péter gondoskodtak és meséltek minden érdeklődőnek felmenőikről, a betelepítésről és a hagyományőrzésről egyaránt. A lelkes, összetartó csapat üde színfoltja a város kulturális életének.