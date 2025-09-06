szeptember 6., szombat

Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok

1 órája

Német dallamok és ínycsiklandó falatok indították a kiskőrösi hétvégét – fotók, videó

Címkék#baon videó#nemzetiségi nap#Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szombati ismét elindult a forgatag Kiskőrösön. A település német nemzetiségi csoportja kapta a főszerepet a délelőtti órákban.

Farkas Bea

A 31. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok szombati napján a település német nemzetiségi csoportja kapta a főszerepet a délelőtti órákban. 

német nemzetiségi nap, sváb étel,
A sváb étel is szerepet kapott a német nemzetiségi napon
Fotó: Farkas Bea

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata évtizedek óta aktívan részt vállal a városi programokból. Az idei évben is kulturális bemutatókkal és gasztronómiai különlegességgel készültek, hogy egy kis ízelítőt adjanak a sváb hagyományokból, őrizve és népszerűsítve a számukra oly fontos nemzetiségi identitást.

Német nemzetiségi kulturális bemutatók

Szombat délelőtt a színpadnál tündéri, cserfes fiatalokkal találkozhattunk nemzetiségi ruhákban, a városi kemence mellett pedig ízes német beszélgetések mellett rotyogott a hagyományos sváb főétel.

A kedves fogadtatásról Kincses Mihályné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Baloghné Gszelman Marianna, továbbá Titl Péter gondoskodtak és meséltek minden érdeklődőnek felmenőikről, a betelepítésről és a hagyományőrzésről egyaránt. A lelkes, összetartó csapat üde színfoltja a város kulturális életének.

31. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok

Fotók: Farkas Bea

A színpadi program német nemzetiségi bemutatóját a KEVI Evangélikus Iskola Általános Iskolájának diákjai adták, és egy igazán modern táncos feldolgozást is láthattunk, egy népszerű német nyelvű zenére. A diákokat Trepákné Kriskó Eszter, Tüske Bernadett, Farkasné Gombár Ildikó és György Andrea készítette fel.

A városi kemencétől ínycsiklandozó illatok szálltak

A kemence mellé később nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is „bekuporodtak”, hiszen érdekes kvízjátékokkal, feladatokkal szórakoztatták az érdeklődőket a nemzetiségi önkormányzat tagjai.

Ha már az érdeklődésről van szó, egy biztos, a sváb ételekre mindenki kíváncsi volt. A déli harangszóhoz közeledve egyre jobban szállt az ínycsiklandozó húsos káposzta és gőzgombóc illata, ha valaki lemaradt a kóstolásról egyet elárulhatunk, bánhatja…

De Pataki Gyula, a sváb étkek főzőmesterének köszönhetően a receptet megörökítettük. Aki nem hiszi, járjon utána az alábbi videóban.

 

