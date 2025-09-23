Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót is visszahív a Real Nature Kft. A probléma az étcsokoládés meggy (75 g) és az étcsokoládés mandula (75 g) bizonyos tételeit érinti. Ne fogyassza el!

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

A gyártó a hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett: kivonta a kifogásolt termékeket a boltok polcairól, és megkezdte azok fogyasztóktól való visszahívását. A visszagyűjtött áruk további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról – a hatóság folyamatosan nyomon követi.

Az érintett termékek adatai

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 05.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 04. 29.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

A visszahívás oka

A hatóság közlése szerint a termékekben molylepke-maradvány előfordulásának gyanúja merült fel, ezért a gyártó elővigyázatosságból rendelte el a visszahívást.

Akik a felsorolt azonosítókkal rendelkező termékeket megvásárolták, semmiképp ne fogyasszák el azokat! A vásárlók a hibás termékeket a vásárlás helyén visszavihetik.