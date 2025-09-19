szeptember 19., péntek

Közlemény

1 órája

Ezeket az ingatlanokat felszólítás nélkül is lebontathatja a NAV

Címkék#épület#bontás#NAV

Nem érdemes várni a felújítási munkálatokkal, mert később sokkal rosszabbul járhat. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy miért jobb időben intézkedni, főleg ha a tulajdon életveszélyes állapotban van.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy nem várnak az életveszélyes épületek esetében, hanem haladéktalanul intézkednek. Ez az érintett tulajdonosok számára plusz költségekkel járhat, hiszen a javításokat vagy bontásokat a hatóság a legolcsóbb szakszerű ajánlat alapján elvégezteti, de a számlát a tulajdonosnak kell állnia – közölte az MTI.

életveszélyes házak bontása, lép a NAV,
Nem vár a NAV az életveszélyes épületek bontásával
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mikor intézkedhet a NAV?

A NAV tájékoztatása szerint intézkedésre kerülhet sor, ha egy épület vagy épületrész:

  • élet- vagy balesetveszélyes,
  • engedély nélkül épült, és nem szabályosítható.

Ilyenkor a kormányhivatal bontást vagy javítást rendelhet el. Ez vonatkozhat például veszélyes kéményekre vagy hiányos tetőzetekre is.

Mi történik, ha a tulajdonos nem lép időben?

Ha a tulajdonos nem teljesíti a kötelezést, az ügy a NAV-hoz kerül. A folyamat a következő:

  • felszólítás önkéntes teljesítésre,
  • bírságok kiszabása,
  • a munkálatok megszervezése a NAV által, a költségek áthárításával.

Azonnali beavatkozás életveszélynél

Élet- és balesetveszély esetén a NAV felszólítás nélkül is eljár. A munkálatokat ebben az esetben a legolcsóbb szakszerű ajánlat alapján rendelik meg, és a költséget a tulajdonosnak kell kifizetnie. Ha szükséges, a hatóság végrehajtás útján is behajthatja az összeget.

Közös tulajdon esetén mindenki felel

A közlemény kiemeli: közös tulajdon esetén a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek, vagyis nem csak a saját hányaduk arányában kell viselniük a költségeket, hanem a teljes összegért helyt kell állniuk.

Hogyan kerülhetők el a plusz kiadások?

A NAV azt javasolja az érintetteknek, hogy minél előbb, saját szervezésben végeztessék el az előírt munkálatokat. Így elkerülhetők a bírságok és a hatóság által kirótt extra kiadások. Fontos, hogy ha a kötelezett időközben mégis elvégezte a javítást, erről haladéktalanul értesíteni kell a NAV-ot, ellenkező esetben a hatóság párhuzamosan is intézkedhet.

 

 

