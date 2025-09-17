16 perce
Kecskemét is beszáll a nagy pizzás buliba, jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája!
Szeptember 19-én ismét országszerte ünneplik az igazi nápolyi pizzát, és Kecskemét sem marad ki a pizzarajongók fiesztájából. A nápolyi pizza egy estére főszerepet kap a városban is.
Szeptember 19-én, pénteken harmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a nápolyi pizza ünnepét, azaz a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, amely mára országos gasztrofesztivállá nőtte ki magát. Az eseményhez több mint 50 étterem és pizzéria csatlakozik az ország minden szegletéből.
Nem csak Olaszországban lehet igazi a nápolyi pizza
Az autentikus nápolyi pizza készítése valódi művészet: hosszú kelesztés, kézzel formázott, légies tészta, hólyagos perem és szaftos belső jellemzi. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája célja, hogy minél több hazai vendég ismerje meg és szeresse meg ezt a különleges stílust, amely 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része.
A szervezők szerint az este nemcsak a pizzáról szól, hanem közösségi élményről is: sorban állás közben ismerkedés, beszélgetés és persze közös rajongás a forró, illatos pizzákért. Az este 17 és 22 óra között tart, és a résztvevő helyek három kiválasztott pizzájukat féláron kínálják a vendégeknek.
Kecskemét felkerült az országos pizzatérképre
A fesztivál hivatalos oldalán és közösségi felületein már most böngészhető az összes résztvevő hely. Bács-Kiskun megyéből egyelőre csak a kecskeméti Da Mauro Étterem képviseli a nápolyi stílust, így a helyieknek ez lesz a legközelebbi helyszín, ahol részesei lehetnek a pizzás kavalkádnak.
Érdemes előre asztalt foglalni, mert a szervezők tapasztalatai szerint az előző években nagyon gyorsan elfogytak a pizzatészták.
A megengedett sebesség duplájával száguldozott, kétszer is elcsípték ugyanazon az úton
A cirkuszigazgató a ringben is bizonyított: Richter József a Sztárboxban küzdött meg Miller Dáviddal