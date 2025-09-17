szeptember 17., szerda

2 órája

Kecskemét is beszáll a nagy pizzás buliba, jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája!

Címkék#programsoroló#Nápolyi Pizzériák Éjszakája#pizzatérkép#ünnep#pizza

Szeptember 19-én ismét országszerte ünneplik az igazi nápolyi pizzát, és Kecskemét sem marad ki a pizzarajongók fiesztájából. A nápolyi pizza egy estére főszerepet kap a városban is.

Orosz Fanni Flóra

Szeptember 19-én, pénteken harmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a nápolyi pizza ünnepét, azaz a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, amely mára országos gasztrofesztivállá nőtte ki magát. Az eseményhez több mint 50 étterem és pizzéria csatlakozik az ország minden szegletéből.

nápolyi pizza a kemencében
Kecskemét is féláron lesz a nápolyi pizza
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Nem csak Olaszországban lehet igazi a nápolyi pizza

Az autentikus nápolyi pizza készítése valódi művészet: hosszú kelesztés, kézzel formázott, légies tészta, hólyagos perem és szaftos belső jellemzi. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája célja, hogy minél több hazai vendég ismerje meg és szeresse meg ezt a különleges stílust, amely 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része.

A szervezők szerint az este nemcsak a pizzáról szól, hanem közösségi élményről is: sorban állás közben ismerkedés, beszélgetés és persze közös rajongás a forró, illatos pizzákért. Az este 17 és 22 óra között tart, és a résztvevő helyek három kiválasztott pizzájukat féláron kínálják a vendégeknek.

Kecskemét felkerült az országos pizzatérképre

A fesztivál hivatalos oldalán és közösségi felületein már most böngészhető az összes résztvevő hely. Bács-Kiskun megyéből egyelőre csak a kecskeméti Da Mauro Étterem képviseli a nápolyi stílust, így a helyieknek ez lesz a legközelebbi helyszín, ahol részesei lehetnek a pizzás kavalkádnak.

Érdemes előre asztalt foglalni, mert a szervezők tapasztalatai szerint az előző években nagyon gyorsan elfogytak a pizzatészták.

 

 

