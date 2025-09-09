szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei. 
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom. 

Az 51-es főúton kátyúznak. Kalocsától a miskei elágazásig, a 125-as és a 126-os kilométer között mozgó terelés mellett zárják le a fél útpályát.

Az 54-es főúton Jakabszállás közelében favágók dolgoznak. A 19-es kilométernél jelzőőrös iránytásra és néhány perces várakozásra készüljenek!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 126 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 178 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu