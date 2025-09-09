Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 51-es főúton kátyúznak. Kalocsától a miskei elágazásig, a 125-as és a 126-os kilométer között mozgó terelés mellett zárják le a fél útpályát.

Az 54-es főúton Jakabszállás közelében favágók dolgoznak. A 19-es kilométernél jelzőőrös iránytásra és néhány perces várakozásra készüljenek!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.