Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 51-es főúton kátyúznak. Kalocsától a miskei elágazásig, a 125-as és a 126-os kilométer között mozgó terelés mellett zárják le a fél útpályát.
Az 54-es főúton Jakabszállás közelében favágók dolgoznak. A 19-es kilométernél jelzőőrös iránytásra és néhány perces várakozásra készüljenek!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 126 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 178 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
