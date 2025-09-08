43 perce
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
Az 51-es főúton kátyúzás, illetve fakivágás nehezíti a közlekedést:
– Kalocsától a miskei elágazásig, a 120-as és a 127-es kilométer között mozgó terelés mellett zárják le a fél útpályát,
– Dávod és Hercegszántó között, a 183-as kilométertől a 191-es kilométerig is forgalomkorlátozást vezetnek be.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamiontilalom 13. szombat este 22.00 órától 14. vasárnap 22.00-ig tart majd.
Időjárás
Sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 134 centiméter, a víz hőmérséklete 22,4 Celsius, Tassnál 171 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
