Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Az 51-es főúton kátyúzás, illetve fakivágás nehezíti a közlekedést:

– Kalocsától a miskei elágazásig, a 120-as és a 127-es kilométer között mozgó terelés mellett zárják le a fél útpályát,

– Dávod és Hercegszántó között, a 183-as kilométertől a 191-es kilométerig is forgalomkorlátozást vezetnek be.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A következő kamiontilalom 13. szombat este 22.00 órától 14. vasárnap 22.00-ig tart majd.

Időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 134 centiméter, a víz hőmérséklete 22,4 Celsius, Tassnál 171 centiméter.