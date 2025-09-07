Felvonulás miatt zárják le a forgalmas főutat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

- a főváros felé, Inárcs és Ócsa között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza. A 37-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel lezárják a belső sávot.

- a határ felé, a Petőfiszállás pihenőhely és Balástya között is kaszálják az elválasztósávot. A 127-es és a 148-as kilométer között lassan mozgó géplánc foglalja el a belső sávot.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Kiskőrösön Szüreti Felvonulást és Szlovák Nemzetiségi Napokat tartanak, emiatt lezárják az 53-as főutat a 27-es és a 28-as kilométer között, vagyis a Dózsa György út egy szakaszát 08:00-tól 18:00-ig, majd 20:50-től 21:20-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.