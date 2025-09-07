1 órája
Felvonulás miatt zárják le a forgalmas főutat
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- a főváros felé, Inárcs és Ócsa között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza. A 37-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel lezárják a belső sávot.
- a határ felé, a Petőfiszállás pihenőhely és Balástya között is kaszálják az elválasztósávot. A 127-es és a 148-as kilométer között lassan mozgó géplánc foglalja el a belső sávot.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Kiskőrösön Szüreti Felvonulást és Szlovák Nemzetiségi Napokat tartanak, emiatt lezárják az 53-as főutat a 27-es és a 28-as kilométer között, vagyis a Dózsa György út egy szakaszát 08:00-tól 18:00-ig, majd 20:50-től 21:20-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.
Időjárás
A ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 134 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius, Tassnál 164 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -285 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Baja, Vörösmarty utca 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
