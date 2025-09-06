1 órája
Szüreti felvonulás is nehezíti a közlekedést
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek
- Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője
- Októbertől nagy könnyítés jön a kontrollvizsgálatoknál, vége a hosszú várakozásnak
- Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk
- Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért
- Giorgio Armani halála előtt elárulta, mit bánt meg az életében
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Lajosmizsén szüreti felvonulást tartanak, ezért az 5-ös főút belterületi szakaszán, a 67-es kilométertől a 70-es kilométerig, vagyis a Dózsa György úton félpályás lezárás mellett közlekedhetnek 10:00 és 17:00 között.
Időjárás
Nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 140 centiméter, a víz hőmérséklete 23,1 Celsius, Tassnál 175 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -286 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sikeres generációváltás a Merkbaunál, új elnök vezeti a vállalkozást
Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek