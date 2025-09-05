Több helyen is dolgoznak az M5-ösön, jobb kerülni

A Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi napok alkalmából megrendezett lovas felvonulás és Veterán Jármű Randi miatt teljes útzárat vezetnek be ma reggeltől vasárnap estig az 53-as főút Dózsa György úti szakaszán, a Klapka György utca és a József Attila utca között. A forgalmat a településen belül elterelik.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 162 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 181 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -285 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.