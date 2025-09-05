1 órája
Több helyen is dolgoznak az M5-ösön, jobb kerülni
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Röszke irányába, a 24-es és a 27-es kilométer között az elválasztó sáv sövényeit vágják a délelőtt folyamán, ezért a belső és a leállósávot mozgóterelés mellett szakaszosan lezárják.
- Déltől ugyanezt a munkát a 46-os és a 44-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon folytatják. Ott is a belső sáv lesz zárva.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 80-as és a 79-es kilométer között a reggeli órákban a belső és a leállósávot lezárják.
- Ezt követően Röszke irányba folytatódik a munka. A 91-85 kilométer között 8.30 és 13.00 óra között lesz zárva a belső sáv.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- Budapest felé, a Balástya csomópont után, a 146-os és a 145-ös kilométer között hézagkiöntést végeznek, ezért az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. (napi 9.00 és 17.00 között)
Az 51-es főúton,
- Dömsödnél fenntartási munkákat végeznek. A 49-es és az 52-es kilométer között készüljenek forgalomkorlátozásra.
- Alsószállás térségében, a 125-ös és a 126-os kilométer között javítják a burkolatot. Napközben csak egy sáv lesz járható.
- Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
- A 180-as és a 190-es kilométer között favágók dolgoznak. Szükség esetén jelzőőrös irányítják a forgalmat.
Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén napközben árok és padkarendezés miatt a fél útpályát szakaszosan lezárják a 27-es és a 29-es kilométer között.
A Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi napok alkalmából megrendezett lovas felvonulás és Veterán Jármű Randi miatt teljes útzárat vezetnek be ma reggeltől vasárnap estig az 53-as főút Dózsa György úti szakaszán, a Klapka György utca és a József Attila utca között. A forgalmat a településen belül elterelik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 162 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 181 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -285 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
