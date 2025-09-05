szeptember 5., péntek

Összefoglaló

1 órája

Több helyen is dolgoznak az M5-ösön, jobb kerülni

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infót olvas egy ember a laptopon
Napi infó Bács-Kiskunból
Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

  • Röszke irányába, a 24-es és a 27-es kilométer között az elválasztó sáv sövényeit vágják a délelőtt folyamán, ezért a belső és a leállósávot mozgóterelés mellett szakaszosan lezárják
  • Déltől ugyanezt a munkát a 46-os és a 44-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon folytatják. Ott is a belső sáv lesz zárva. 
  • Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 80-as és a 79-es kilométer között a reggeli órákban a belső és a leállósávot lezárják. 
  • Ezt követően Röszke irányba folytatódik a munka. A 91-85 kilométer között 8.30 és 13.00 óra között lesz zárva a belső sáv. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
  • Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták. 
  • Budapest felé, a Balástya csomópont után, a 146-os és a 145-ös kilométer között hézagkiöntést végeznek, ezért az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. (napi 9.00 és 17.00 között)

Az 51-es főúton,

  • Dömsödnél fenntartási munkákat végeznek. A 49-es és az 52-es kilométer között készüljenek forgalomkorlátozásra. 
  • Alsószállás térségében, a 125-ös és a 126-os kilométer között javítják a burkolatot. Napközben csak egy sáv lesz járható. 
  • Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható. 
  • A 180-as és a 190-es kilométer között favágók dolgoznak. Szükség esetén jelzőőrös irányítják a forgalmat.

Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén napközben árok és padkarendezés miatt a fél útpályát szakaszosan lezárják a 27-es és a 29-es kilométer között.

A Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi napok alkalmából megrendezett lovas felvonulás és Veterán Jármű Randi miatt teljes útzárat vezetnek be ma reggeltől vasárnap estig az 53-as főút Dózsa György úti szakaszán, a Klapka György utca és a József Attila utca között. A forgalmat a településen belül elterelik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 162 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 181 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -285 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

