Autósok figyelem! Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Egy emberként gyászolja Miske a kis Hannát, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kislányra

Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt

Maximális pénzbírságot zsebelhet be a hét top gyorshajtója, mutatjuk, hol fotózták le

Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban

Tabutémák: mi az, amiről a Tisza Párt hallgat?

Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a két hónapos gyermeke

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 84-es és a 79-es kilométer között napközben a belső és a leállósávot lezárják.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-as és a 123-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső sávot lezárták.

Az 51-es főúton,

– Tass és Szalkszentmárton között burkolatjavítási munkálatok kezdődtek, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni.

– Alsószállás térségében, a 125-ös és a 126-os kilométer között is burkolatjavítás miatt a félútpályát lezárták.

– Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén napközben árok és padkarendezés miatt a félútpályát lezárják a 27-es és a 29-es kilométer között.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom szeptember 6-án szombat este 22.00 órától, szeptember 7-én vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.