Autósok figyelem! Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani

Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 84-es és a 79-es kilométer között napközben a belső és a leállósávot lezárják.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-as és a 123-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső sávot lezárták.
Az 51-es főúton,
– Tass és Szalkszentmárton között burkolatjavítási munkálatok kezdődtek, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni.
– Alsószállás térségében, a 125-ös és a 126-os kilométer között is burkolatjavítás miatt a félútpályát lezárták.
– Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén napközben árok és padkarendezés miatt a félútpályát lezárják a 27-es és a 29-es kilométer között.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamiontilalom szeptember 6-án szombat este 22.00 órától, szeptember 7-én vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.
Időjárás
Fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 167 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius, Tassnál 196 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
