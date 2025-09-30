2 órája
Több főúton dolgoznak kedden Bács-Kiskunban
- Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett
- Szívszorító részletek derültek ki: ez okozhatta a halálos tassi háztüzet
- Az erdő mélyéről került elő a bajai drogbirodalom titkos készlete
- Kádár Kitti teljesítette a Spartathlont
- A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat
- Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
- kissé távolabb, a 75-ös kilométernél, a főút feletti hídnál állványokat építenek. 8.00-tól 16.00-ig csak a fél útpálya járható, jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 51-es főúton,
- Kalocsán a Széchenyi utcai szakaszon javítják a burkolatot, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.00-ig.
- Sükösdnél, a Duna-völgyi-főcsatorna hídján, a 146-os kilométernél végeznek hídfenntartási munkákat, 7.30-tól lezárják a fél útpályát.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél lezárják a fél útpályát, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják mától, ezért azt lezárták október 7-ig. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblákkal jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 17,4 Celsius, Tassnál 181 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -264 centiméter.
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).
