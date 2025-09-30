szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Több főúton dolgoznak kedden Bács-Kiskunban

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó Bács-Kiskunból,
Fontos napi infó egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett
  • Szívszorító részletek derültek ki: ez okozhatta a halálos tassi háztüzet
  • Az erdő mélyéről került elő a bajai drogbirodalom titkos készlete
  • Kádár Kitti teljesítette a Spartathlont
  • A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat
  • Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.  

- kissé távolabb, a 75-ös kilométernél, a főút feletti hídnál állványokat építenek. 8.00-tól 16.00-ig csak a fél útpálya járható, jelzőőrök irányítják a forgalmat.  

Az 51-es főúton

  •  Kalocsán a Széchenyi utcai szakaszon javítják a burkolatot, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.00-ig.
  •  Sükösdnél, a Duna-völgyi-főcsatorna hídján, a 146-os kilométernél végeznek hídfenntartási munkákat, 7.30-tól lezárják a fél útpályát.

Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél lezárják a fél útpályát, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.  

A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják mától, ezért azt lezárták október 7-ig. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblákkal jelzik.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 17,4 Celsius, Tassnál 181 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -264 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.),  Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu