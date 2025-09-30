Több főúton dolgoznak kedden Bács-Kiskunban

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

- kissé távolabb, a 75-ös kilométernél, a főút feletti hídnál állványokat építenek. 8.00-tól 16.00-ig csak a fél útpálya járható, jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 51-es főúton,

Kalocsán a Széchenyi utcai szakaszon javítják a burkolatot, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.00-ig.

Sükösdnél, a Duna-völgyi-főcsatorna hídján, a 146-os kilométernél végeznek hídfenntartási munkákat, 7.30-tól lezárják a fél útpályát.

Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél lezárják a fél útpályát, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.