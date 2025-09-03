Gyermekgyilkosság és halálos baleset is megrázta Bács-Kiskunt

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

„Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg" – kiabálták a miskeiek az elvetemült gyerekgyilkos elfogása után

Szívfacsaró: így néz ki a helyszín, ahol megtalálták a miskei kislány holttestét

Tetejével a csatornába borult egy autó, a nádasban találták meg az egyik utast

Több száz milliós online csalás és pénzmosás, így buktak le a bűnszervezet tagjai

Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról

Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghalt

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán, a 114-es és a 115-ös kilométer között burkolatjavítás miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárták.

Szintén Röszke irányába, a 119-es és a 120-as kilométer között tereléskiépítést végeznek, 9.00 órától 11.30 percig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.

Budapest felé, a Szeged közelében a 164-es kilométernél, Kistelek közelében a 146-os kilométernél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig egy sávot lezárnak.

Az 51-es főúton, Kalocsától délre, a 126-os kilométernél kátyúznak. 7.00 órától délután 3-ig félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek!

Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Bátmonostor és a határ közötti szakaszon favágók dolgoznak. A 167-190 kilométer között várható forgalomkorlátozás.

Időjárás

Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 167 centiméter, a víz hőmérséklete 23 Celsius, Tassnál 196 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.