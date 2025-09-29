Autósok figyelem! Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a főváros felé vezető oldalon, az M0-s és M51-es csomópont, a 22-es és a 17-es kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, 6.40-től az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (11.00-ig)

– a főváros felé vezető oldalon, a Kecskemét-észak és a Lajosmizse csomópont, a 74-es és a 67-es kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, 12.00-tól az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (13.40-ig)

– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza és Csengele, a 111-es és a 127-es kilométer között, valamint Szeged térségében a 160-as és a 171-es kilométer között fenntartási munkákat végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. (7.45-től 14.45-ig)

– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza-dél csomópont közelében a 114-115-ös kilométer között a külső sáv burkolatát javítják 9.30-tól, a járműveket a belső sávba terelik. (17.00-ig)

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

– Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.