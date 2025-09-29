3 órája
Autósok figyelem! Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– a főváros felé vezető oldalon, az M0-s és M51-es csomópont, a 22-es és a 17-es kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, 6.40-től az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (11.00-ig)
– a főváros felé vezető oldalon, a Kecskemét-észak és a Lajosmizse csomópont, a 74-es és a 67-es kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, 12.00-tól az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (13.40-ig)
– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza és Csengele, a 111-es és a 127-es kilométer között, valamint Szeged térségében a 160-as és a 171-es kilométer között fenntartási munkákat végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. (7.45-től 14.45-ig)
– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza-dél csomópont közelében a 114-115-ös kilométer között a külső sáv burkolatát javítják 9.30-tól, a járműveket a belső sávba terelik. (17.00-ig)
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
– Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
– kissé távolabb, a 75-ös kilométernél, a főút feletti hídnál állványokat építenek. 8.00-tól 16.00-ig csak a fél útpálya járható, jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 51-es főúton,
– Kalocsán a Széchenyi utcai szakaszon javítják a burkolatot, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.00-ig.
– Sükösdnél, a Duna-völgyi-főcsatorna hídján, a 146-os kilométernél végeznek hídfenntartási munkákat, 7.30-tól lezárják a fél útpályát.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél lezárják a fél útpályát, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják mától, ezért azt lezárták (06.00-tól) október 7-ig. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblákkal jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
A napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 113 centiméter, a víz hőmérséklete 17,9 Celsius, Tassnál 171 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -271 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
