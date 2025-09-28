1 órája
Több főúton kell forgalomkorlátozásra számítani
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 112 centiméter, a víz hőmérséklete 18 Celsius, Tassnál 170 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -271 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L),Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
