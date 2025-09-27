4 órája
Több helyen is lassabban halad a forgalom szombaton
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Megszólalt a kamionsofőr a durva baleset után, friss felvételeken mutatjuk az 54-es főutat
- Kiderült, mikor kezdődhet el a régóta várt felújítás a kecskeméti Kiskörúton
- Marihuána a kocsiban, rózsaszín por az alsónadrágban – véget ért a fiatal díler biznisze
- Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is, azonnal vigye vissza
- Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát már a saját alelnöke is megkérdőjelezi
- Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 97 centiméter, a víz hőmérséklete 19,4 Celsius, Tassnál 150 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -249 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Baja, Vörösmarty utca 6.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
