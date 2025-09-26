4 órája
Az autópálya több szakaszán dolgoznak
Az M5-ös autópályán, - a Röszke felé vezető oldalon, Örkény és Lajosmizse, az 53-as és a 60-as kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el a forgalom elől. (6.40-től 13.40-ig)
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométerm között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)
- a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a délutáni órákban vágják a belső elválasztó sövényt, a 78-as és a 80-as kilométer között mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (13.30-tól 17.00-ig)
- zajvédőfal építése miatt új forgalomterelést építettek ki az elmúlt napokban Kecskemét térségében. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- a főváros felé vezető oldalon, 6.30-től Kunszállás térségében a 103-as és a 100-as kilométer között, majd 9.30-tól a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 108-as és a 110-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mindkét terelésnél a belső sávban haladnak a munkagépek.
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya térségében a 144-es és a 142-es kilométer között, valamint Röszke felé, Szeged térségében a 167-es és a 169-es km között az útburkolat repedéseit öntik ki, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (10.00-től 16.00-ig)
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 51-es főúton, Kalocsa előtt a 114-es és a 117-es kilométer között javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél csak a fél útpálya járható. Egy sávon, irányonként váltakozva engedik a forgalmat. (07.00-tól 15.20-ig)
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 98 centiméter, a víz hőmérséklete 19,5 Celsius, Tassnál 154 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -247 centiméter.
Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a),Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
