Az autópálya több szakaszán dolgoznak

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Kalocsa előtt a 114-es és a 117-es kilométer között javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél csak a fél útpálya járható. Egy sávon, irányonként váltakozva engedik a forgalmat. (07.00-tól 15.20-ig)

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 98 centiméter, a víz hőmérséklete 19,5 Celsius, Tassnál 154 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -247 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a),Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.