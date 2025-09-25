Több helyen is közúti munkálatokra számíthatunk

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Ócsa és Újhartyán között üzemeltetési munkákat végeznek, a 34-es és a 43-as kilométer között a belső sávot zárják le.

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét elkerülő szakaszán, a 83-as és a 87-es kilométer között mindkét oldalon karbantartási munkákat végeznek, forgalomkorlátozásra kell számítani.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Sükösd előtt, a 142-es kilométernél egy hidat javítanak. Egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul.

