Összefoglaló

2 órája

Több helyen is közúti munkálatokra számíthatunk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó Bács-Kiskunból,
Napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Elfogatóparancsot adtak ki Veréb Viktória ellen, őrjöngve támadt rá egy szakápolóra a kórházban
  • Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben
  • Holtan találtak egy idős nőt a kiégett konyhájában
  • Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal
  • Milliók életét követeli évente, mégsem foglalkozunk vele eleget
  • Magyar Péter ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán

  • Ócsa és Újhartyán között üzemeltetési munkákat végeznek, a 34-es és a 43-as kilométer között a belső sávot zárják le. 
  • Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
  • Kecskemét elkerülő szakaszán, a 83-as és a 87-es kilométer között mindkét oldalon karbantartási munkákat végeznek, forgalomkorlátozásra kell számítani. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Sükösd előtt, a 142-es kilométernél egy hidat javítanak. Egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 122 centiméter, a víz hőmérséklete 20,4 Celsius, Tassnál 144 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -204 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

