Az autópálya több szakaszán dolgoznak

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Sükösd előtt, a 142-es kilométernél egy hidat javítanak. Egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 55-ös főúton, Baja határában a 97-es kilométer környezetében napi fenntartási munkákat végeznek. Munkaidőben csak a fél útpálya járható, egy sávon, irányonként váltakozva haladhat a forgalom. (7.30-15.00 között)

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 124 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 145 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -204 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.