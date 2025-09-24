Az autópálya több szakaszán dolgoznak

23 perce
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - az M0-s autóút közelében ma javítják a burkolatot. A Röszke felé autózókat a 22-es és a 23-as kilométer között a belső sávba terelik, ami torlódást okozhat.
- napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 34-es és az 50-es kilométer között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében új terelés kiépítésén dolgoznak. A nap folyamán Röszke irányába, a 83-as, illetve a 86-os kilométernél is a műszaki átjárókat bontják. A terelést a 81-es és a 87-es kilométer között fogják kiépíteni. A sávlezárások miatt ma Röszke felé várható fennakadás, torlódás.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 100-104-es kilométerek között a belső elválasztó sövényt vágják, emiatt a belső sávot mozgó tereléssel munkagépek foglalják el.
- Röszke felé Kistelek és Szatymaz, a 145-ös és a 160-es kilométer között fenntartási munkákat végeznek, a belső sávot szakaszosan lezárják.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 51-es főúton, Sükösd előtt, a 142-es kilométernél egy hidat javítanak. Egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 55-ös főúton, Baja határában a 97-es kilométer környezetében napi fenntartási munkákat végeznek. Munkaidőben csak a fél útpálya járható, egy sávon, irányonként váltakozva haladhat a forgalom. (7.30-15.00 között)
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 124 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 145 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -204 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
