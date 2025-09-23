Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

3 órája
- Egy 17 éves izsáki fiú halálhíre keltett pánikot a közösségi médiában, megszólalt a rendőrség
- A Homokhátság kiszállhat a kukoricatermesztésből, a repce mellett tehetik le voksukat a gazdák
- Újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú
- Fegyveresek lepték el a Rózsa utcát, megszólalt a rendőrség a drámai esetről
- Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt
- Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 31-es és a 42-es kilométer között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét térségében új terelés kiépítését kezdik meg a 83-as és a 89-es kilométer között. A nap folyamán a főváros felé vezető oldalon dolgoznak, a forgalmat délutánra (16.00-ra) sávelhúzással a leálló és külső sávra terelik. A kiépítés ideje alatt csak egy sáv járható, torlódásra számítsanak.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 104-es kilométertől a belső elválasztó sövényt vágják, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (6.30-tól 17.45-ig)
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 51-es főúton,
– Kalocsánál javítják a burkolatot. A 114-es és a 117-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a fél útpályát lezárják.
– Sükösd előtt a 142-es kilométernél a Karasica hídját javítják, félpályás lezárásra kell számítani napközben.
Az 55-ös főúton, Baja határában a 98-as kilométer környezetében napi fenntartási munkákat végeznek, munkaidőben csak a fél útpálya járható, egy sávon, irányonként váltakozva haladhat a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Délkeleten fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 167 centiméter, a víz hőmérséklete 20,2 Celsius, Tassnál 173 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -206 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
