Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– napi fenntartási munkák keretében a műszaki átjárókat takarítják a Röszke felé vezető oldalon, Ócsa és Újhartyán, a 31-es és a 42-es kilométer között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot elkerítik a forgalom elől.

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét térségében új terelés kiépítését kezdik meg a 83-as és a 89-es kilométer között. A nap folyamán a főváros felé vezető oldalon dolgoznak, a forgalmat délutánra (16.00-ra) sávelhúzással a leálló és külső sávra terelik. A kiépítés ideje alatt csak egy sáv járható, torlódásra számítsanak.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

– a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 104-es kilométertől a belső elválasztó sövényt vágják, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. (6.30-tól 17.45-ig)

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.