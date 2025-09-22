szeptember 22., hétfő

Több helyen is lassabban halad a forgalom, jobb lesz vigyázni!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

  • A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak
  • Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra
  • Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadtak a kiérkező rendőrökre a családtagok
  • A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!
  • Gyertyagyújtás és ima Charlie Kirk emlékére a Szent István Bazilikánál
  • Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
    Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton,

  • Kalocsán és a település közelében kátyúznak. A 114-es és a 117-es kilométer között a fél útpályát lezárták.
  • a Dávod és Hercegszántó közötti hidat javítják. A 187-es kilométernél félszélességben lezárták az utat.

Az 55-ös főúton, Mélykút és Baja között az útmenti árkot rendezik. A 65-ös és a 99-es kilométer között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 187 centiméter, a víz hőmérséklete 19,9 Celsius, Tassnál 189 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -177 centiméter.

Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Kertvárosi Gyógyszertár (Kiskunhalas, Nyírfa utca 1.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

