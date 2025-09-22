Több helyen is lassabban halad a forgalom, jobb lesz vigyázni!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak

Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra

Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadtak a kiérkező rendőrökre a családtagok

A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!

Gyertyagyújtás és ima Charlie Kirk emlékére a Szent István Bazilikánál

Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton,

Kalocsán és a település közelében kátyúznak. A 114-es és a 117-es kilométer között a fél útpályát lezárták.

a Dávod és Hercegszántó közötti hidat javítják. A 187-es kilométernél félszélességben lezárták az utat.

Az 55-ös főúton, Mélykút és Baja között az útmenti árkot rendezik. A 65-ös és a 99-es kilométer között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Programok Bács-Kiskunban

