Autósok figyelem! Ezeken a főutakon forgalomkorlátozásra kell számítani
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- A szeretet erejével próbálja visszahozni súlyosan beteg felesége mosolyát a szabadszállási családapa
- Újabb kecskeméti bölcsődében azonosították a veszélyes vírust, figyelmeztet a hatóság
- Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók
- A szanki fiú életét csak a csontvelő-transzplantáció mentheti meg, évek óta küzd az életéért
- Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben
- Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 93-as és a 98-as kilométer között az elválasztósáv növényzetét gondozzák. Mozgó tereléssel, 7.00 órától 18.00 óráig a belső sávot lezárják.
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A kamiontilalom szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.
Csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 189 centiméter, a víz hőmérséklete 19,7 Celsius, Tassnál 207 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -151 centiméter.
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.).
