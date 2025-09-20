szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Összefoglaló

1 órája

Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó Bács-Kiskunból,
Napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az 51-es és az 52-es főúton, Solt belterületén, szintén szüreti felvonulást tartanak. A 85-ös kilométernél, és az 52-es kilométernél is félpályás lezárásra kell számítani!

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

– folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között. 

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

A következő kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

Időjárás

Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 168 centiméter, a víz hőmérséklete 19,5 Celsius, Tassnál 212 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -153 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

