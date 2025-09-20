Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az 51-es és az 52-es főúton, Solt belterületén, szintén szüreti felvonulást tartanak. A 85-ös kilométernél, és az 52-es kilométernél is félpályás lezárásra kell számítani!

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A következő kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

Időjárás

Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.