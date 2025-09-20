2 órája
Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az 51-es és az 52-es főúton, Solt belterületén, szintén szüreti felvonulást tartanak. A 85-ös kilométernél, és az 52-es kilométernél is félpályás lezárásra kell számítani!
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.
Időjárás
Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 168 centiméter, a víz hőmérséklete 19,5 Celsius, Tassnál 212 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -153 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
