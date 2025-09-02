Ezeken a szakaszokon korlátozzák a forgalmat a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 40-es és a 44-es kilométer között, valamint Kecskemét térségében, a 85-ös és 88-as kilométer között vágják az elválasztó sáv sövényét. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. Óvatosan váltsanak sávot!

– A szalagkorlátot javítják Lajosmizsénél, a 62-es és a 63-as kilométer között. Röszke felé a váltakozva zárják le a sávokat.

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, a 146-os kilométernél a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.

– a másik oldalon, Budapest felé , a burkolatot javítják. A 147-146 kilométer között 17 óráig csak a belső sáv lesz járható.

Az 51-es főúton,

– Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

– Bátmonostor és a határ közötti szakaszon favágók dolgoznak. A 167-190 kilométer között várható forgalomkorlátozás.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.