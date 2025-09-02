szeptember 2., kedd

Dorina, Rebeka névnap

Összefoglaló

1 órája

Ezeken a szakaszokon korlátozzák a forgalmat a sztrádán

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Házaspár szenvedett súlyos balesetet, a férj a helyszínen életét vesztette
  • Áll a bál a félbeszakadt KTE-Honvéd miatt, akár végeredményt is hirdethetnek
  • Csúnyán összetört az autó, a traktor az árokba borult, így nézett ki a helyszín a baleset után
  • A tető a helyén, jön a Szakma City – izgalmasan indul az új tanév Kecskeméten
  • Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében
  • Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, 

– a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 40-es és a 44-es kilométer között, valamint Kecskemét térségében, a 85-ös és 88-as kilométer között vágják az elválasztó sáv sövényét. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. Óvatosan váltsanak sávot! 

– A szalagkorlátot javítják Lajosmizsénél, a 62-es és a 63-as kilométer között. Röszke felé a váltakozva zárják le a sávokat.

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 

– Röszke felé, a 146-os kilométernél a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról. 

– a másik oldalon, Budapest felé , a burkolatot javítják. A 147-146 kilométer között 17 óráig csak a belső sáv lesz járható. 

Az 51-es főúton, 

– Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható. 

– Bátmonostor és a határ közötti szakaszon favágók dolgoznak. A 167-190 kilométer között várható forgalomkorlátozás. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg. 31-32 fok körüli hőség várható.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 183 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

