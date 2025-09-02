Ezeken a szakaszokon korlátozzák a forgalmat a sztrádán

1 órája
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 40-es és a 44-es kilométer között, valamint Kecskemét térségében, a 85-ös és 88-as kilométer között vágják az elválasztó sáv sövényét. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. Óvatosan váltsanak sávot!
– A szalagkorlátot javítják Lajosmizsénél, a 62-es és a 63-as kilométer között. Röszke felé a váltakozva zárják le a sávokat.
– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
– Röszke felé, a 146-os kilométernél a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.
– a másik oldalon, Budapest felé , a burkolatot javítják. A 147-146 kilométer között 17 óráig csak a belső sáv lesz járható.
Az 51-es főúton,
– Bátmonostor átkelési szakaszán útépítők dolgoznak. A 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
– Bátmonostor és a határ közötti szakaszon favágók dolgoznak. A 167-190 kilométer között várható forgalomkorlátozás.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg. 31-32 fok körüli hőség várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 183 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.).
