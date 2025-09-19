Több helyen dolgoznak az utakon, érdemes időben indulni

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán, - a főváros felé vezető oldalon Újhartyán és az M0-s csomópont, a 42-es és a 22-es kilométer között napi fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak mozgó tereléssel. (6.40-13.40-ig)

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között.

- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 86-os km környezetében hídjavítás miatt kerítik el a külső sávot.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon vágják a belső elválasztó sövényt, délelőtt a főváros felé, délután a Röszke felé vezető oldalon dolgoznak, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (91-100 km, 07.00-17.45-ig)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.

- Szeged térségében az országhatár felé vezető oldalon, a 169-es km környezetében a burkolat repedéseit öntik ki, 9.00-tól 17.00-ig a külső sávot kerítik el.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.