Több helyen dolgoznak az utakon, érdemes időben indulni
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- Mentők és tűzoltók siettek a kora reggeli karambolhoz a reggeli csúcsforgalomban
- Kíméletlen büntetőgépek érkeznek az utak mellé, jönnek a szupertraffipaxok
- Sokkoló állattámadás, kóbor kutyák tizedelték meg a vemhes birkanyájat
- Szinte senki sem tudja, de ezeknek a járműveknek a használatához is kötelező a jogosítvány
- A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét
- Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
Az M5-ös autópályán, - a főváros felé vezető oldalon Újhartyán és az M0-s csomópont, a 42-es és a 22-es kilométer között napi fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak mozgó tereléssel. (6.40-13.40-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között.
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 86-os km környezetében hídjavítás miatt kerítik el a külső sávot.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon vágják a belső elválasztó sövényt, délelőtt a főváros felé, délután a Röszke felé vezető oldalon dolgoznak, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (91-100 km, 07.00-17.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.
- Szeged térségében az országhatár felé vezető oldalon, a 169-es km környezetében a burkolat repedéseit öntik ki, 9.00-tól 17.00-ig a külső sávot kerítik el.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 166 centiméter, a víz hőmérséklete 19,6 Celsius, Tassnál 214 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -153 centiméter.
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
Fűtési szezon előtt kötelező: így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen
Pályázati siker, 250 millió forint jut a kiskunfélegyházi járás településeire – fotók