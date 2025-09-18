1 órája
Ha ezeken a főutakon halad időben induljon útnak
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Betelt a pohár, utcára vonultak az állatkínzók ellen Kiskunfélegyházán
- Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú
- Mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösön kisbuszba szorult utasokhoz
- Csőtörés miatt az egész városban nincs víz, a szakemberek már a helyszínen dolgoznak
- Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között. Csütörtökön és pénteken Budapest felé tartó oldalt érinti a korlátozás.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
A rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 156 centiméter, a víz hőmérséklete 19,8 Celsius, Tassnál 193 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -170 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Guruljunk a zöld úton! Az autómentes nap remek lehetőség a változtatásra