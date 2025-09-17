1 órája
Útépítés miatt lassabban halad a forgalom ezeken a szakaszokon
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Hídmosás miatt a belső sávot zárják le 45-ös kilométertől a 35-ös kilométerig mozgó terelés mellett haladva, valamint távolabb a 22-es és a 17-es kilométer között Budapest irányába.
- Kaszálás miatt mindkét irányban lezárják a belső sávot. Budapest irányába a 73-as kilométertől indulnak és egészen a 43-as km-ig haladnak, majd az ellenkező oldalon a 68-as és a 73-as kilométer között fognak dolgozni.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.
- Portáltábla építés miatt Kecskemét térségében, az M44-es autóúti csomópont után, Röszke irányába, a 76-os kilométernél a külső sávot lezárják reggel 8 és délután 4 óra között.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 5-ös főúton,
- Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
- Kecskemét déli határában, a 96-os kilométernél távvezeték cseréje miatt napközben csak a fél útpálya járható. A forgalmat rövid időre mindkét irányból meg is állíthatják.
Az 51-es főúton, Dunapataj térségében aszfaltoznak. A 103-as kilométernél munkaidőben útszűkületre kell számítani!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 157 centiméter, a víz hőmérséklete 20,4 Celsius, Tassnál 185 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -240 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Baja, Vörösmarty utca 6.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
