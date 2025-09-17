Útépítés miatt lassabban halad a forgalom ezeken a szakaszokon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Tragédia az út mellett, hiába küzdöttek a gyalogos életéért

A megengedett sebesség duplájával száguldozott, kétszer is elcsípték ugyanazon az úton

Vizet fakasztanak a belváros szívében, új életre kel a sokak által jól ismert Művészetek kútja

Bács-Kiskunban is terjed a veszélyes bélfertőzés, ha ilyen tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz

Elhunyt Robert Redford

A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Hídmosás miatt a belső sávot zárják le 45-ös kilométertől a 35-ös kilométerig mozgó terelés mellett haladva, valamint távolabb a 22-es és a 17-es kilométer között Budapest irányába.

Kaszálás miatt mindkét irányban lezárják a belső sávot. Budapest irányába a 73-as kilométertől indulnak és egészen a 43-as km-ig haladnak, majd az ellenkező oldalon a 68-as és a 73-as kilométer között fognak dolgozni.

Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.

Portáltábla építés miatt Kecskemét térségében, az M44-es autóúti csomópont után, Röszke irányába, a 76-os kilométernél a külső sávot lezárják reggel 8 és délután 4 óra között.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton,

Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Kecskemét déli határában, a 96-os kilométernél távvezeték cseréje miatt napközben csak a fél útpálya járható. A forgalmat rövid időre mindkét irányból meg is állíthatják.

Az 51-es főúton, Dunapataj térségében aszfaltoznak. A 103-as kilométernél munkaidőben útszűkületre kell számítani!