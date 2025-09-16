44 perce
Folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Hátborzongató fordulat a Till Tamás-ügyben: holttestek lehetnek az udvarban
- A büfében talált egértetem csak a jéghegy csúcsa, gusztustalan állapotokat tárt fel a hatóság
- Szívszorító történet: a látását elvesztő fiatalnak Jákob Zoli adott új reményt
- Egy tanítónő, aki sosem áll meg: 45 év oktatás után bohócdoktorként folytatja küldetését Farkas Judit
- Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
- A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 5-ös főúton,
- Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
- Kecskemét déli határában, a 96-os kilométernél távvezeték cseréje miatt napközben csak a fél útpálya járható. A forgalmat rövid időre mindkét irányból meg is állíthatják.
Az 51-es főúton, Kalocsa határában kátyúznak. A 115-ös és a 117-es kilométerközött munkaidőben csak a fél útpálya járható.
Az 55-ös főúton, Csávoly és Baja között burkolat javítanak, a 90-es kilométernél. 7 és 15 óra között félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 169 centiméter, a víz hőmérséklete 21,4 Celsius, Tassnál 193 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.),
Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Terjed az aranyszínű sárgaság, veszélyben a hazai szőlő- és bortermelés
Aranyérmek és egyéni csúcsok – kiemelkedő kecskeméti sportolókat köszöntöttek – fotók, videó