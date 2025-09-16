Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A következő napokban péntekig portáltábla beemelések miatt naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es kilométer között. Ma és holnap a Röszke felé tartó oldalt érinti a korlátozás, csütörtökön és pénteken pedig a Budapest felé tartó irányt.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton,

Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Kecskemét déli határában, a 96-os kilométernél távvezeték cseréje miatt napközben csak a fél útpálya járható. A forgalmat rövid időre mindkét irányból meg is állíthatják.

Az 51-es főúton, Kalocsa határában kátyúznak. A 115-ös és a 117-es kilométerközött munkaidőben csak a fél útpálya járható.

Az 55-ös főúton, Csávoly és Baja között burkolat javítanak, a 90-es kilométernél. 7 és 15 óra között félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni.