1 órája
Az autópálya több szakaszán dolgoznak hétfőn
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Elképesztő hangulatot varázsolt a főtérre Hevesi Tamás, a közönség végigtombolta a koncertet
- A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség
- Főzőverseny, díjak és szüreti mulatság – így zajlott a falunap Ágasegyházán
- Autósok figyelem! Katonai konvojok lepik el az utakat
- Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék
- Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.
- a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon a 70-es és a 76-os kilométer között, portáltáblát szerelnek, 8.30-tól 17.00 óráig a belső sávot lezárják.
Szintén Röszke irányába, Szeged térségében a 169-es kilométernél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.
Budapest felé, Kiskunfélegyháza térségében a 110-es és a 91-es kilométer között, az elválasztósáv növényzetét gondozzák, 7.00 órától 17.00 óráig a belső sávot lezárják.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 169 centiméter, a víz hőmérséklete 21,5 Celsius, Tassnál 195 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Kamilla Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Kárpát Patika (Kiskunhalas, Kun tér 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Óriásit szóltak a Szerencse-koncertek, egész Kecskemét tombolt a főtéren