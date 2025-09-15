Az autópálya több szakaszán dolgoznak hétfőn

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.

- a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon a 70-es és a 76-os kilométer között, portáltáblát szerelnek, 8.30-tól 17.00 óráig a belső sávot lezárják.

Szintén Röszke irányába, Szeged térségében a 169-es kilométernél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.

Budapest felé, Kiskunfélegyháza térségében a 110-es és a 91-es kilométer között, az elválasztósáv növényzetét gondozzák, 7.00 órától 17.00 óráig a belső sávot lezárják.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.