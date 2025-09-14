Rendezvény miatt napokra lezárták a városban ezeket az utcákat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Megszólalt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársa, sokkoló történeteket mesélt a családról

Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet

Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében

Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata

Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!

Tisza-adó: minden magyar embernek tudnia kell a tiszás tervekről

Közlekedés

Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták.

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

