Rendezvény miatt napokra lezárták a városban ezeket az utcákat
- Megszólalt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársa, sokkoló történeteket mesélt a családról
- Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet
- Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
- Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata
- Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!
- Tisza-adó: minden magyar embernek tudnia kell a tiszás tervekről
Napi infó
Közlekedés
Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 151 centiméter, a víz hőmérséklete 22 Celsius, Tassnál 197 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -279 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.)
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
