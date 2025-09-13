szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Összefoglaló

4 órája

Így ápoljuk a leandereket ősszel, hogy tavasszal virágba borulhassanak

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

  • Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
  • Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza
  • Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
  • Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait
  • Ebben az országban a százéveseké a világ
  • Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza gyengül, míg a Fidesz erősödik

Napi infó

Közlekedés

Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták

Az M5-ös autópályán,

  • Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius, Tassnál 168 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -278 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

