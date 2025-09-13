Így ápoljuk a leandereket ősszel, hogy tavasszal virágba borulhassanak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Friss hírek

Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra

Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza

Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében

Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait

Ebben az országban a százéveseké a világ

Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza gyengül, míg a Fidesz erősödik

Napi infó

Közlekedés

Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták.

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius, Tassnál 168 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -278 centiméter.