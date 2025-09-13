1 órája
Így ápoljuk a leandereket ősszel, hogy tavasszal virágba borulhassanak
- Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
- Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza
- Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
- Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait
- Ebben az országban a százéveseké a világ
- Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza gyengül, míg a Fidesz erősödik
Közlekedés
Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius, Tassnál 168 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -278 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Megszólalt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársa, sokkoló történeteket mesélt a családról – fotók
Zsúfolt furgonok, hátrahagyott életek – a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet