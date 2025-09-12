Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Napi infó

Közlekedés

Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik.

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A következő kamionstop szeptember 13-án szombaton 22 órától, szeptember 14-én vasárnap 22-ig tart.

Időjárás

A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.